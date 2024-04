Les États asiatiques ne doivent pas manquer l’occasion de combattre les crimes contre l’humanité

par Amnesty International

Des discussions sont en cours depuis une décennie en vue de parvenir à un traité relatif à la lutte contre les crimes contre l'humanité à l'échelle internationale. La semaine prochaine à New York, les États auront la possibilité de concrétiser ce projet, et les pays de la région Asie et Pacifique ont un rôle crucial



