Des millions de dollars seront nécessaires pour nettoyer Gaza des bombes non explosées

La quantité énorme de bombes larguées sur Gaza depuis le 7 octobre signifie qu'il faudra des millions de dollars, et de nombreuses années, pour décontaminer l'enclave des munitions non explosées, a déclaré le chef du Service de lutte antimines des Nations Unies (UNMAS) en Palestine, à l'occasion de la Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines et l’assistance à la lutte antimines.



