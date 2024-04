Ouganda. En n’abrogeant pas la loi anti-LGBTI, la Cour constitutionnelle met des personnes en danger

par Amnesty International

À la suite de la décision de la Cour constitutionnelle ougandaise de retirer seulement certaines dispositions de la Loi de 2023 portant répression de l'homosexualité, un texte qui a déclenché une augmentation des attaques visant des personnes LGBTI, Tigere Chagutah, directeur régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à Amnesty International, a déclaré : « Nous […]



