L’Iran procède à 853 exécutions, chiffre le plus élevé depuis huit ans, dans un contexte de répression implacable et de reprise de la «guerre contre la drogue»

par Amnesty International

Il est urgent que la communauté internationale prenne des mesures énergiques afin de mettre un terme à l'effroyable vague d'exécutions qui a transformé les prisons iraniennes en lieux de massacre en 2023, a déclaré Amnesty International. Dans une nouvelle synthèse de recherche rendue publique jeudi 4 avril, l'organisation souligne qu'au moins 481 exécutions – soit plus de



