République dominicaine. Les autorités doivent mettre fin aux politiques migratoires de facto racistes

par Amnesty International

Dans une lettre ouverte adressée au président de la République dominicaine et à d'autres institutions de l'État, Amnesty International, en collaboration avec des organisations dominicaines de défense des droits humains, a demandé que cessent les violations des droits fondamentaux que subissent les Haïtien·ne·s, les Dominicain·e·s d'origine haïtienne et les personnes noires dans le cadre de



