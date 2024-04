Iran : Persécution des bahaïs

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des fragments de pierres tombales du cimetière bahaï près de Najafabad, en Iran, laissées au bord de la route après que les autorités locales ont fait raser ce cimetière au bulldozer. D’autres cimetières bahaïs ont été détruits ou profanés dans plusieurs villes et villages en Iran. © Privé La répression systématique des bahaïs par les autorités iraniennes depuis des décennies, simplement en raison de leur appartenance à un groupe religieux, équivaut à la persécution, un crime contre l'humanité. Les agences gouvernementales arrêtent et emprisonnent des bahaïs de…



Lire l'article complet