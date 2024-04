Rwanda : Publication d’archives sur le génocide

par Human Rights Watch

Click to expand Image L'une des nombreuses maisons marquées du mot « Tutsi » dans un village déserté de l'est du Rwanda, à quelques kilomètres à peine d'une église à Nyarubuye où plus de 1 000 personnes ont été massacrées par des miliciens hutus. © 1994 Corinne Dufka (Nairobi) – Human Rights Watch a annoncé aujourd’hui la publication d’une série d’archives témoignant des efforts extraordinaires déployés par des défenseurs des droits humains au Rwanda et à l’étranger pour lancer l’alerte au sujet du génocide planifié de 1994, et tenter d’arrêter les massacres. Les documents illustrent tristement…



Lire l'article complet