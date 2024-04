Israël continue de bloquer l'aide au nord de Gaza frappé par la famine

Alors que la guerre qui dure depuis près de six mois à Gaza se poursuit, les forces israéliennes bloquent les livraisons d'aide dans le nord de l'enclave frappé par la famine, malgré les demandes récentes de la Cour internationale de Justice et du Conseil de sécurité réclamant un accès sans entrave aux livraisons de nourriture, un cessez-le-feu temporaire et la libération de tous les otages pris en octobre.



Lire l'article complet