Que reste-t-il de la présidence Pompidou 50 ans après ?

Il y a cinquante ans, le 2 avril 1974, Georges Pompidou, le Président de la République élu quatre ans et sept mois plus tôt succombe brutalement à la maladie de Waldenström, un cancer qui touche la moelle osseuse.Son septennat inachevé a poursuivi la politique de modernisation du pays, le développement économique et industriel de la France souhaité et amorcé par le général de Gaulle