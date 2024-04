Nourrir Haïti en temps de crise, cinq choses à savoir

Près de cinq millions d'Haïtiens souffrent de la faim et ont besoin d'une aide alimentaire, selon des chiffres récents de l'ONU, une situation aggravée par la violence et l'insécurité causées par des gangs rivaux lourdement armés opérant principalement dans la capitale, Port-au-Prince. Dans ce contexte, comment faire en sorte que les personnes affectées aient suffisamment à manger, maintenant et à l'avenir ?



Lire l'article complet