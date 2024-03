Eswatini. Les autorités doivent mettre fin au harcèlement et à l’intimidation de Tanele Maseko

par Amnesty International

Réagissant aux informations sur l'arrestation de Tanele Maseko, la veuve de l'avocat spécialiste des droits humains Thulani Maseko, et de plusieurs membres de sa famille le 27 mars 2024, au poste-frontière d'Oshoek, alors qu'ils entraient en Eswatini depuis l'Afrique du Sud, Vongai Chikwanda, directrice régionale adjointe pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à Amnesty International,



