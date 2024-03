L’ONU a enquêté sur le meurtre d'un journaliste au Liban par les forces israéliennes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le journaliste Issam Abdallah, lors d’un reportage effectué pour Reuters à Zaporijia, en Ukraine, le 17 avril 2022, alors que cette zone était assaillie par les forces russes. © 2022 Ueslei Marcelino/Reuters (New York, 29 mars 2024) – La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) devrait rendre publics les résultats de son enquête sur deux frappes israéliennes menées contre un groupe de journalistes dans le sud du Liban le 13 octobre 2023 ; cette demande a été exprimée par 16 ONG et syndicats de journalistes dans une lettre adressée à António Guterres (Secrétaire…



Lire l'article complet