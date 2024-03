Consensus de la société civile pour la protection des locataires aînés et l’élargissement de la loi Françoise David

Alors que le gouvernement de la CAQ s’apprête à appeler le projet de loi 198 sur l’élargissement de la protection des locataires aînés, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, accompagné de groupes représentant les aînés et les locataires du Québec, demande encore une fois au gouvernement de la CAQ de moderniser la loi Françoise David et d’adopter son projet de loi.

« Au milieu de la plus grande crise du logement en 40 ans, nous n’avons pas le droit d’abandonner les aînés. La CAQ a une occasion en or aujourd’hui de permettre aux aînés du Québec de vieillir dans la dignité, en sécurité, chez soi. », a expliqué M. Nadeau-Dubois.

Citations des groupes présents

« L’éviction d’un locataire aîné bénéficiant d’un loyer bas depuis plusieurs années engendre nécessairement une précarité financière. Ces personnes sont alors confrontées à des choix quotidiens difficiles, notamment en ce qui concerne l’achat de biens de subsistance. Il importe que les partis politiques collaborent pour favoriser la protection des locataires aînés. »

Mme Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ

« Les aînés les plus vulnérables sont durement frappés par la crise du logement actuelle. Nous avons besoin d’actions comme celle d’aujourd’hui et nous espérons que tous les partis joindront leur voix afin de protéger concrètement les aînés du Québec en matière de logement. »

Pierre Lynch, président de l’AQDR

« Les locataires aînés de 65 ans et plus sont les plus pauvres au Québec et sont particulièrement vulnérables dans le contexte actuel où les logements disponibles sont hors de prix. Alors que les loyers explosent, que les alternatives manquent, perdre son logement représente un véritable drame. Parce que les conséquences sont si graves, et que l’offre de logements sociaux est insuffisante, il est primordial d’agir en amont pour mieux les protéger contre les évictions. »

Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU

« Les locataires aînés sont parmi les personnes les plus vulnérables aux tactiques d’éviction qui prolifèrent actuellement au Québec. Ces situations de détresse et de grande précarité sont d’autant plus révoltantes qu’elles sont facilement évitables. Il ne coûterait rien à l’État de mieux protéger les locataires des évictions. La bonification de l’article 1959.1 est un outil qui permettrait d’éviter des drames. Il n’y a aucune raison valable de ne pas aller de l’avant. Faire en sorte que des personnes aînées ne soient pas délogées de chez elles, dans une société comme la nôtre, c’est le strict minimum de la décence humaine. »

Cédric Dussault, porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ),

« Nos membres pratiquant en droit du logement sont témoins de nombre de dossiers dans lesquels des locataires aînés vulnérables se font arracher à leur milieu de vie. Nous sommes conscients que des balises doivent être mises en place, alors mettons-les là où elles feront sens et où elles sauront garantir une protection véritable aux locataires aînés. C’est exactement ce que fait le Projet de loi 198, et c’est pourquoi nous l’appuyons sans réserve. »