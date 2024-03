Mali : un expert de l’ONU inquiet du verrouillage sévère de l’espace civique

Un expert indépendant des Nations Unies s’est dit, jeudi à Genève, « profondément préoccupé » par la dissolution d’organisations de la société civile au Mali, et plus largement par des « restrictions croissantes » aux droits humains et aux libertés fondamentales.



Lire l'article complet