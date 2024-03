Royaume-Uni. Le report de l’examen de son recours laisse Julian Assange et tous les professionnels des médias dans l’incertitude

par Amnesty International

En réaction à la décision de la Haute Cour du Royaume-Uni de reporter l'autorisation demandée par Julian Assange de faire appel de son extradition vers les États-Unis, Simon Crowther, conseiller juridique pour Amnesty International, a déclaré : « La décision rendue par la Haute Cour aujourd'hui laisse dans l'incertitude Julian Assange et toutes les personnes qui défendent […]



