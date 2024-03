Mali : Des frappes de drone ont tué 13 civils dont sept enfants à Amasrakad (région de Gao)

par Amnesty International

Deux frappes de drone effectuées de nuit par l'armée malienne le 17 mars ont tué au moins 13 civils, dont sept enfants âgés de 2 à 17 ans, à Amasrakad, dans la région de Gao, et ont fait plus d'une dizaine de blessés, selon des témoignages recueillis par Amnesty International.



