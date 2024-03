Turquie : Les poursuites des fonctionnaires impliqués dans les décès des tremblements de terre n'avancent pas

par Human Rights Watch

Click to expand Image Rassemblement commémoratif tenue à Hatay, en Turquie, le 6 février 2024, à l'occasion du premier anniversaire des tremblements de terre du 6 février 2023. Les survivants font campagne pour que les individus impliqués dans la construction de bâtiments défectueux soient tenus responsables. Message sur bannière « Nos voix sont-elles entendues ? » © 2024 Ugur Yildirim/ dia images via Getty Images L'absence de poursuites pénales contre les responsables municipaux suite aux décès causés par les tremblements de terre du 6 février 2023 est profondément troublante et inacceptable.…



Lire l'article complet