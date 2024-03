Plus de 350 personnes à l’assemblée sur le logement : Québec solidaire tend la main à la CAQ pour protéger les aînés menacés d’évictions

Après une assemblée d’information qui a réuni plus de 350 personnes en présence et 2800 en ligne, Québec solidaire annonce que son combat pour la protection des locataires aînés se poursuivra cette semaine à l’Assemblée nationale. Rappelons que la CAQ a annoncé vendredi son intention d’appeler le projet de loi 198, déposé par la solidaire Christine Labrie l’an dernier et qui élargit la protection contre les évictions pour les locataires aînés vulnérables.

Accompagné de Françoise David, le porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a invité la CAQ à adopter le projet de loi de sa formation politique pour élargir la protection des locataires aînés. « Nous l’avons entendu encore une fois cet après-midi, il y a des cas spectaculaires d’évictions, de hausses de loyer, de logements insalubres à Montréal. Les députés solidaires font ce qu’ils peuvent sur le terrain, mais il faut aller plus loin. L’intention de la CAQ d’appeler notre projet de loi qui élargit la loi Françoise David pour protéger plus d’aînés des évictions est une lueur d’espoir. Je tends la main à François Legault ! Travaillons ensemble pour protéger les aînés de la crise du logement. »

Malgré l’invitation de Québec solidaire à la ministre Duranceau à participer à l’Assemblée, celle-ci ne s’est pas présentée. « La ministre a manqué une occasion en or de rencontrer des locataires et d’entendre de vive voix l’ampleur de la crise du logement sur le terrain. On espère qu’elle saisira l’opportunité cette semaine de se racheter et d’élargir les protections des locataires aînés, d’autant plus après les reculs pour les droits des locataires suite à l’adoption du projet de loi 31. » ajoute Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion et responsable solidaire pour le dossier de l’Habitation et du logement.