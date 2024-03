Yémen. La justice n’a toujours pas été rendue et des millions de personnes continuent de souffrir neuf ans après le début du conflit armé

par Amnesty International

Des millions de Yéménites continuent de subir les conséquences durables du conflit dévastateur qui se poursuit, les différents belligérants ne parvenant toujours pas à rendre justice aux victimes de crimes de droit international et de violations des droits humains ni à leur accorder réparation, a déclaré Amnesty International à l’occasion du neuvième anniversaire du conflit. […] The post Yémen. La justice n’a toujours pas été rendue et des millions de personnes continuent de souffrir neuf ans après le début du conflit armé appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet