La résolution de l’ONU doit ouvrir la voie à un cessez-le-feu durable pour atténuer les souffrances massives à Gaza

par Amnesty International

En réaction à l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat « pendant le mois du ramadan qui soit respecté par toutes les parties et mène à un cessez-le-feu durable » ainsi qu’à la libération immédiate et inconditionnelle des otages et à un meilleur accès humanitaire à Gaza, la secrétaire […] The post La résolution de l’ONU doit ouvrir la voie à un cessez-le-feu durable pour atténuer les souffrances massives à Gaza appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet