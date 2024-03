Cameroun : Le gouvernement interdit des coalitions de l’opposition

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants sont stoppés par des gendarmes et des policiers à Bafang, dans l’ouest du Cameroun, le 22 septembre 2020. © 2020 Privé (Nairobi) – La récente déclaration du ministre de l’Administration territoriale du Cameroun visant à rendre illégales deux coalitions de l’opposition s’inscrit dans la lignée d’une répression gouvernementale récente vis-à-vis de l’opposition et de la dissidence, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le 12 mars 2024, le ministre, Paul Atanga Nji, a annoncé dans un communiqué que l’Alliance politique pour le changement (APC), dirigée…



