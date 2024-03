Un journaliste congolais de renom condamné sur la base d’accusations fallacieuses

par Human Rights Watch

Click to expand Image Stanis Bujakera à Kinshasa, République démocratique du Congo, Août 2023. Ⓒ 2023 Actualite.cd © 2023 Actualite.cd Cette semaine, un tribunal de Kinshasa, en République démocratique du Congo, a déclaré coupable l’éminent journaliste Stanis Bujakera et l’a condamné à six mois de prison pour avoir partagé sur les réseaux sociaux un article alléguant que les services de renseignement militaires congolais avaient tué un responsable de haut rang de l’opposition. Du fait qu’il avait déjà passé six mois en détention préventive, Stanis Bujakera a été remis en liberté le 19 mars.…



Lire l'article complet