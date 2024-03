La poursuite du conflit et de la violence risque de faire du Soudan la pire crise alimentaire au monde

Au Soudan, après 11 mois de conflit, l’insécurité alimentaire qui touche 18 millions de personnes, a atteint le niveau 4, le niveau de faim le plus grave jamais enregistré dans le pays. Trois hauts responsables de l’ONU ont dénoncé le manque de ressources, de financement et d’accès et la poursuite du conflit pour les opérations de secours d’urgence.



