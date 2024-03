Russie. Des représentants de l’État ciblent un spectacle de drag queens dans le cadre de la toute première affaire d’« extrémisme » liée aux LGBTI

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles les autorités russes ont ouvert leur toute première enquête pénale ciblant des personnes LGBTI en vertu de lois relatives à la lutte contre l'extrémisme, après avoir effectué une descente à Orenbourg lors d'un spectacle de drag queens, Natalia Zviaguina, directrice du bureau d'Amnesty International en Russie, a déclaré : […]



