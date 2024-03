Hong Kong. L’adoption de la législation de l’Article 23 représente un tournant dévastateur pour les droits humains

par Amnesty International

En réaction à l'adoption de la Loi sur la sauvegarde de la sécurité nationale – ou législation de l'Article 23 – Sarah Brooks, directrice pour la Chine à Amnesty International, a déclaré : « Avec cette législation draconienne, le gouvernement de Hong Kong porte un nouveau coup dur aux droits humains dans la ville. Les autorités ont promulgué cette […]



