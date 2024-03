Yémen. Le Conseil de transition du Sud doit libérer un avocat défenseur des droits humains détenu arbitrairement, dont l’état de santé se dégrade

par Amnesty International

Les autorités de facto du Conseil de transition du Sud (CTS) doivent libérer immédiatement et sans condition l’avocat spécialiste des droits humains Sami Yassin Kaid Marsh, détenu arbitrairement sans inculpation depuis quatre mois simplement en raison de son travail en faveur de l’obligation de rendre des comptes et de la justice pour les violations des […] The post Yémen. Le Conseil de transition du Sud doit libérer un avocat défenseur des droits humains détenu arbitrairement, dont l’état de santé se dégrade appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet