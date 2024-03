Haïti. La gravité de la crise exige une condamnation internationale et des solutions durables

par Amnesty International

Compte tenu du déchaînement de violence actuel, après que des bandes armées ont pris le contrôle de la capitale, Port-au-Prince, et d'autres régions du pays dans le but de pousser le Premier ministre, Ariel Henry, à démissionner, Amnesty International exprime sa préoccupation face aux atrocités signalées et demande de toute urgence à la communauté internationale […]



