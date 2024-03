Israël : Les assurances d’utiliser légalement les armes américaines sont peu crédibles

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des traces de phosphore blanc provenant de tirs d’artillerie étaient visibles dans le ciel au-dessus de Gaza, le 11 octobre 2023. © 2023 Mohammed Adeb/AFP via Getty Images (Washington, 19 mars 2024) – L’administration Biden devrait respecter la loi américaine et suspendre immédiatement les transferts d’armes vers Israël, ont déclaré aujourd’hui Human Rights Watch et Oxfam. Le 19 mars, les organisations ont adressé au gouvernement américain un mémorandum conjoint concernant les violations par Israël du droit international humanitaire, notamment celles commises avec des…



Lire l'article complet