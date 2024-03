Arabie saoudite. Le projet de Code pénal répressif fait voler en éclats les illusions de progrès et de réforme

par Amnesty International

Le projet de premier Code pénal écrit saoudien qui a fuité est bien loin de respecter les normes universelles relatives aux droits humains et révèle l’hypocrisie qui se cache derrière les promesses du prince héritier Mohammed ben Salmane de positionner son gouvernement comme progressiste et inclusif, écrit Amnesty International dans son nouveau rapport rendu public […] The post Arabie saoudite. Le projet de Code pénal répressif fait voler en éclats les illusions de progrès et de réforme appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet