Russie/Ukraine. Cela fait une décennie que les identités non russes sont réprimées en Crimée occupée

par Amnesty International

Depuis le début de l'occupation de la Crimée, il y a dix ans, la Russie cherche à modifier la composition ethnique de la péninsule et à réduire au silence les communautés ukrainienne et tatare de Crimée, écrit Amnesty International dans une nouvelle publication, à l'occasion du dixième anniversaire de l'annexion illégale de cette péninsule ukrainienne



