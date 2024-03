« J’ai perdu toute volonté de vivre » dans une prison russe, témoigne un prisonnier de guerre ukrainien

De nouvelles preuves d’abus « horribles, généralisés et systématiques » et de probables crimes de guerre commis par les forces russes à l’encontre de civils et de détenus militaires en Ukraine sont apparues vendredi dans un nouveau rapport d’enquêteurs indépendants des Nations Unies.



Lire l'article complet