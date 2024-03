L'Inde applique une loi discriminatoire sur la citoyenneté

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants protestaient contre la Loi révisée sur la citoyenneté Citizenship Amendment Act, CAA) à New Delhi, en Inde, le 27 décembre 2019. © 2019 AP Photo/Manish Swarup Cette semaine, le gouvernement indien dirigé par le parti Bharatiya Janata (BJP) a commencé à mettre en œuvre sa loi révisée sur la citoyenneté (Citizenship Amendment Act, CAA), que le Parlement avait adoptée en 2019. Cette loi accélère le traitement de demandes de citoyenneté indienne émises par des personnes non musulmanes fuyant la persécution religieuse dans des pays voisins à majorité musulmane…



Lire l'article complet