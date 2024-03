Drogues : l'ONU plaide pour une approche centrée sur les personnes pour lutter contre la stigmatisation

Le Secrétaire général de l'ONU a appelé jeudi à « donner la priorité aux personnes » en mettant fin à la stigmatisation et à la discrimination à l'égard de celles qui consomment des drogues et en élargissant les programmes de prévention et de traitement.



Lire l'article complet