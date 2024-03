Budget du Québec 2024-2025 « Le plus gros déficit de ce budget, c’est l’habitation! » – Haroun Bouazzi

Pour le responsable solidaire en matière de Finances, Haroun Bouazzi, et la responsable solidaire en matière d’Administration gouvernementale, Christine Labrie, le budget Girard prolonge le calvaire des Québécoises et des Québécois face à la pire crise du logement en quarante ans au Québec.

« Ça a pris 6 ans de travail pour que Québec solidaire fasse admettre à la CAQ qu’il y a une crise du logement. Maintenant qu’ils l’ont admis, est-ce que ça va prendre un autre 6 ans pour les convaincre d’agir? Il n’y a rien de neuf pour relancer la construction, rien ne change pour les premiers acheteurs et rien ne sera déboursé cette année pour livrer les logements sociaux et abordables attendus! Pour une sixième année de suite, la CAQ ne prend pas la crise du logement au sérieux. Pour trouver un logement ou une maison à leur prix, les Québécoises et les Québécois vont devoir cogner à une autre porte », a affirmé Haroun Bouazzi.

Selon un sondage SOM-Le Soleil rendu public aujourd’hui, la construction de logements est une priorité incontournable de 89% de la population québécoise. À quelques jours du budget, Québec solidaire avait demandé à la CAQ de baisser les taxes pour stimuler la construction de maison et condos.

Changements climatiques, transport collectif, vieillissement de la population : pelleter par en avant

70% des Québécoises et des Québécois estiment également que les investissements en transport collectif sont prioritaires. Or, pour Christine Labrie, le budget Girard laisse entrevoir des coupures de service cette année.

« On devrait être en train de développer des projets de transport en commun dans les moyennes villes du Québec, de développer le transport interrégional, mais on n’a même pas la garantie qu’on va maintenir les services existants dans les grands centres », a déploré Mme Labrie.

En lutte aux changements climatiques, malgré les efforts de Québec solidaire pour obtenir un Fonds d’urgence climatique, la CAQ échoue à préparer l’avenir. « Chez nous, pendant la semaine de relâche, les patinoires étaient fermées, mais il y avait des terrains de tennis ouverts! Les changements climatiques, on est en plein dedans, mais ce budget ne nous prépare pas du tout aux impacts. La CAQ prévoit 29 millions sur 5 ans pour mieux combattre les feux de forêt alors que l’été passé, ça a coûté 200 millions juste pour les éteindre! » a lancé Christine Labrie, députée de Sherbrooke.

Selon Mme Labrie, les investissements en soutien à domicile n’arrivent pas à la cheville des besoins identifiés par la Commissaire à la santé et au bien-être. « La CAQ est attachée aux traditions, mais il y en a une qu’on devrait abandonner : la tradition de pelleter les problèmes dans la cour des prochaines générations! » dit-elle.

Gain solidaire pour les personnes invalides

Finalement, le député solidaire de Maurice-Richard se réjouit de l’élimination de la pénalisation des personnes invalides dans le régime des rentes du Québec. « Depuis plusieurs mois, je me bats aux côtés des personnes invalides pour mettre fin à cette grande injustice. Je suis content que le ministre Girard entende raison et je suis fier de voir que notre mobilisation a porté fruit. C’est 77 000 Québécoises et Québécois qui vont enfin être traités avec dignité », a souligné Haroun Bouazzi.