Budget 2024 : Québec solidaire presse la CAQ d’aider les médias communautaires

En prévision de la présentation du budget Girard 2024, le porte-parole solidaire en matière de Culture et Communications, Sol Zanetti, a remis de l’avant la demande de Québec solidaire consistant à mettre en place un Fonds des médias, afin d’aider les médias d’information francophones à continuer leur service essentiel.

« Nos médias québécois, surtout ceux desservant de plus petites communautés, sont au bord du gouffre. Les GAFAM prennent une place trop grande dans le paysage culturel et médiatique, en plus de vampiriser les revenus publicitaires qui font vivre les médias. On doit mettre fin à ça. À Québec solidaire, nous proposons un Fonds des médias financé à même une taxe sur les profits de ces grandes multinationales et géré en toute indépendance du gouvernement, et ce, depuis 2020! Il est temps que la CAQ se mette en mode solution si elle a vraiment à cœur le développement culturel et social du Québec, auquel contribuent fortement les médias communautaires et régionaux», a déclaré le député solidaire de Jean-Lesage.

Une réponse à un cri du coeur

La semaine dernière, l’Association des radios communautaires du Québec (ARCQ), soutenue par la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ) et l’Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ) ont réclamé par voie de communiqué la création d’un fonds d’urgence qui contribuerait à la pérennité de l’ensemble des médias communautaires aux prises avec des baisses de leurs revenus publicitaires.

Un support nécessaire pour les régions du Québec

« La demande de ces groupes est tout à fait en phase avec la position de notre parti. Nous ajoutons même que ce fonds ne soit pas seulement «d’urgence», mais permanent et ouvert à tous les médias d’information francophones. Il faut absolument aider les médias communautaires, souvent les seules sources d’actualités dans plusieurs régions du Québec. Ils fournissent un service essentiel à la population. En région, la crise des médias se manifeste en une véritable perte d’accès à l’actualité dans plusieurs collectivités, c’est inacceptable. Il faut soutenir ces acteurs importants qui tissent du lien entre nous partout sur le territoire », a ajouté Émilise Lessard-Therrien, porte-parole de Québec solidaire.