Afrique australe. Le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe ne protègent pas les droits fondamentaux des femmes travaillant dans le secteur du commerce transfrontalier informel

par Amnesty International

Les gouvernements du Malawi, de la Zambie et du Zimbabwe n'accordent aux femmes participant au commerce transfrontalier informel aucune protection contre les violences liées au genre et l'exploitation économique, ce qui empêche celles-ci d'exercer leurs droits fondamentaux dans le contexte d'un emploi décent, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport rendu public vendredi 8 mars.



