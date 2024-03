France : appel à garantir le droit des femmes et des filles musulmanes à pratiquer leur sport

par Amnesty International

Les autorités du basketball français doivent garantir l'égalité d'accès au sport pour les femmes et les filles musulmanes en annulant l'interdiction discriminatoire du port du hijab, a déclaré aujourd'hui la Sport & Rights Alliance. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'Alliance exhorte les responsables sportifs du monde entier à veiller à […]



