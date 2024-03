Russie. Un journaliste condamné à sept ans de colonie pénitentiaire pour avoir osé critiquer la guerre

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles un tribunal en Russie a condamné le journaliste de RusNews Roman Ivanov à sept ans de détention dans une colonie pénitentiaire pour avoir sciemment diffusé de fausses informations sur les Forces armées russes, Natalia Priloutskaïa, chercheuse sur la Russie à Amnesty International, a déclaré : « Cette sentence illustre la campagne […]



