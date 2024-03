Vietnam : Nouvelle vague d’arrestations d’opposants

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les militants vietnamiens des droits humains Hoang Viet Khanh (à gauche), Nguyen Chi Tuyen (au centre), et Nguyen Vu Binh (à droite). © Privé (Bangkok, 6 mars 2024) – Les autorités vietnamiennes ont arrêté trois éminents détracteurs du gouvernement quelques jours seulement après que le Vietnam a annoncé sa candidature à un nouveau mandat au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. La police a arrêté Nguyen Chi Tuyen et Nguyen Vu Binh le 29 février 2024, puis Hoang Viet Khanh le 1er mars, et les a accusés de propagande…



