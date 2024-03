Demandes budgétaires de Québec solidaire – Baisser les taxes pour relancer la construction

À quelques jours du dépôt du budget, Haroun Bouazzi, député de Maurice-Richard et responsable solidaire en matière de finances, demande au ministre des finances de réserver 470M$ afin d’augmenter rapidement le nombre de mises en chantier au Québec en bonifiant le remboursement de la TVQ sur les constructions neuves.

Moins de taxes pour construire plus

«Un remboursement de la TVQ, en tout ou en partie, peut faire la différence entre un projet qui reste dans les cartons et un autre qui voit réellement le jour. Rembourser la TVQ sur les constructions neuves va avoir comme effet de stimuler l’offre», a expliqué M. Bouazzi.

Afin de relancer la construction d’appartements, de maisons et de copropriétés, Québec solidaire propose de bonifier le programme de remboursement de la TVQ déjà existant en ciblant les propriétés de moins de 450 000$, souvent priorisées par des premiers acheteurs. La proposition solidaire donne également un coup de pouce plus important à la construction d’immeubles coopératifs et communautaires en remboursant entièrement la TVQ pour les unités construites par ce secteur.

On ne construit plus au Québec!

En pleine crise du logement, M. Bouazzi est particulièrement inquiet du déficit important de mises en chantier au Québec. «2023 est l’année où le Québec a connu le moins de mises en chantier depuis qu’on a commencé à les comptabiliser en 1955. Chaque mois qui passe, le fossé se creuse entre l’offre et la demande. Il faut agir, c’est urgent», a expliqué M. Bouazzi. En effet, selon l’APCHQ, plutôt que les 39 000 construites l’an dernier, le Québec devrait construire au minimum 55 000 habitations par an durant 10 ans pour rattraper le déficit accumulé dans les dernières années.

Régler la crise du logement, une bataille à la fois

La proposition solidaire ne règlera pas la crise du logement à elle seule, mais elle va permettre de mettre rapidement des constructions neuves sur le marché.

«Lutter contre la crise du logement, c’est un combat qu’on va devoir mener sur plusieurs fronts. Aujourd’hui, on fait une proposition raisonnable pour stimuler l’offre. J’espère sincèrement que le ministre Girard va l’ajouter rapidement à son budget», a ajouté M. Bouazzi.

PROPOSITION DÉTAILLÉE

Programme québécois actuel Proposition solidaire Habitations en propriété Immeubles locatifs Immeubles privés (en propriété ou locatifs) OSBL et coopératives Taux de remboursement 50% 36% 50% 100% Valeur* à partir de laquelle le remboursement diminue 200 000$ 350 000$ Valeur* à partir de laquelle le remboursement devient nul 300 000$ 225 000$ 450 000$ Remboursement maximum 9 975$ 7 182$ 17 456$ 35 000$

*: Valeur par unité d’habitation