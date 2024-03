Sénégal : L’adoption de la loi d’amnistie serait un affront aux victimes des manifestations meurtrières et renforcerait l’impunité

par Amnesty International

Le projet de loi d'amnistie soumis au Parlement par le gouvernement sénégalais concernant les manifestations qui ont eu lieu entre mars 2021 et février 2024 et au cours desquelles plus de 60 personnes ont été tuées est un affront aux familles des victimes de ces violences et une prime troublante à l'impunité, a déclaré Amnesty



