Irak : Les mariages non enregistrés font du tort aux femmes et aux enfants

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le reflet d’une femme regardant des robes de mariée exposées dans la vitrine d’un magasin à Duhok, en Irak, le 12 octobre 2015. © 2015 Felix Kleymann/laif/Redux Des chefs religieux irakiens célèbrent chaque année des milliers de mariages, y compris des mariages d'enfants, qui bafouent les lois irakiennes et ne sont pas officiellement enregistrés. Ces mariages contournent les restrictions juridiques sur les mariage d’enfants et ont des effets désastreux sur la capacité des femmes et des filles à accéder aux services gouvernementaux, à enregistrer la naissance de leurs…



