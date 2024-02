Le « carnage » à Gaza doit cesser, déclare le chef des droits de l'homme de l'ONU

Après près de cinq mois de bombardements israéliens constants et de déplacements massifs à Gaza à la suite des attaques sanglantes du Hamas du 7 octobre, le « carnage » dans l'enclave palestinienne a fait plus de 30.000 morts et doit cesser immédiatement, a déclaré jeudi le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, devant le Conseil des droits de l'homme, à Genève.



