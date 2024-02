Les avantages des combustibles de cuisson propres atténués dans les villes : résultats obtenus au Ghana, au Cameroun et au Kenya

La pollution de l'air domestique due à la cuisson, au chauffage et à l'éclairage avec des combustibles tels que le bois, le charbon de bois et le kérosène pose un problème de santé important au niveau mondial.Dans le monde, 2 milliards de personnes cuisinent avec des combustibles polluants et sont exposées à des niveaux élevés de pollution de l'air domestique. La plupart de ces personnes vit en Afrique subsaharienne,…