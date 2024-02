Climat : nos systèmes alimentaires peuvent devenir plus efficaces, plus résilients et plus justes

par Jean-François Soussana, Directeur de Recherche, Inrae

Corinne Le Quéré, Royal Society Research Professor of Climate Change Science, University of East Anglia

Marion Guillou, Retired scientist, Inrae

Sophie Dubuisson-Quellier, Directrice de recherche CNRS, Sciences Po

Valérie Masson-Delmotte, Chercheuse en sciences du climat, coprésidente du groupe de travail I du GIEC, directrice de recherche au CEA (Commissariat à l’énergie atomique), Université Paris-Saclay