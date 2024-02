Burkina Faso : Les autorités ont recours à des enlèvements pour réprimer la dissidence

par Human Rights Watch

Click to expand Image Ablassé Ouedraogo, ancien ministre des Affaires étrangères et président du parti d'opposition Le Faso Autrement, s'exprimant en novembre 2014, a été enlevé à son domicile de Ouagadougou, au Burkina Faso, le 24 décembre 2023, par des assaillants se présentant comme des membres de la police nationale. © 2014 STR/AFP via Getty Images (Nairobi) – La junte militaire au pouvoir au Burkina Faso procède de plus en plus à des enlèvements d’activistes de la société civile et d’opposants politiques dans le cadre de sa répression de la dissidence pacifique, a déclaré Human Rights…



