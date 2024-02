En ne permettant pas l’entrée d’une aide humanitaire suffisante dans Gaza, Israël ne respecte pas l’ordonnance de la CIJ visant à prévenir le génocide

par Amnesty International

Un mois après la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) qui ordonnait de prendre « des mesures immédiates et effectives » afin de protéger les Palestinien·ne·s dans la bande de Gaza occupée contre le risque de génocide, en permettant la fourniture d’une aide humanitaire suffisante et de services élémentaires, Israël n’a pas pris les mesures […] The post En ne permettant pas l’entrée d’une aide humanitaire suffisante dans Gaza, Israël ne respecte pas l’ordonnance de la CIJ visant à prévenir le génocide appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet