Hongrie. La Loi relative à la propagande a « créé un climat de peur » qui relègue la communauté LGBTI+ dans l’ombre

par Amnesty International

La loi de 2021 sur la propagande, qui limite les discussions et les représentations relatives aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) dans les établissements scolaires et les médias, a eu un impact considérable sur les personnes et les groupes LGBTI en Hongrie, en consacrant des stéréotypes négatifs et des attitudes discriminatoires et […]



