Russie. Oleg Orlov, condamné à une peine d’emprisonnement en appel à l’issue d’une parodie de procès, doit être libéré

En réaction à la condamnation d'Oleg Orlov, célèbre défenseur des droits humains, à deux ans et onze mois d'emprisonnement à l'issue d'une audience en appel de sa précédente condamnation à verser une amende, Natalia Zviagina, directrice du bureau d'Amnesty International en Russie, a déclaré : « Oleg Orlov, coprésident de l'organisation Memorial, lauréate du prix Nobel de



