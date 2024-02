5 choses à savoir sur les minerais de l’énergie « propre » et leur extraction polluante

Si le monde veut s'éloigner des combustibles fossiles, nous allons devoir extraire beaucoup plus de minéraux rares pour alimenter les sources d'énergies renouvelables telles que les éoliennes et les centrales solaires. Les experts en énergie soulignent toutefois que l'extraction de ces minéraux peut être un processus « sale », qui ravage l'environnement et entraîne des violations des droits de l'homme.



Lire l'article complet